Habeck: Müssen uns mit Hochdruck von russischem Gas unabhängig machen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zeigt sich nach der jüngsten Drosselung von russischen Erdgaslieferungen besorgt. Die Abkehr von fossiler Energie müsse beschleunigt werden, so Habeck.

"Wenn man das Gefühl hat, alle Hausaufgaben sind gemacht und alles läuft gut, dann täuscht man sich. Es ist noch nicht vorbei, es fängt vielleicht gerade erst an", sagte Habeck bei der Vorstellung des Gesetzes zum beschleunigten Windkraftausbau an Land. Dies bedeute, dass man die Unabhängigkeit von fossilen Energien und russischen fossilen Energien "mit Hochdruck" voranbringen müsse.

Am Vortag hatte der russische Energiekonzern Gazprom mitgeteilt, dass die russischen Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 gedrosselt würden. Als Grund wurden die sich verzögernden Bauarbeiten durch das Unternehmen Siemens genannt, die nur noch eine Durchleitung von 100 Millionen Kubikmetern Gas am Tag anstelle der üblichen 167 Millionen Kubikmeter sichergestellt werden könnte. Damit drosselt Russland die Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream nach Deutschland um gut 40 Prozent.

Siemens Energy hatte am Dienstag mitgeteilt, der Konzern könne eine Gasturbine, die für den Betrieb der Pipeline Nord Stream 1 gebraucht wird, derzeit nicht liefern. Einer Unternehmenssprecherin zufolge ist es wegen der von Kanada verhängten Sanktionen "für Siemens Energy derzeit nicht möglich, überholte Gasturbinen an den Kunden zu liefern". Die Turbine werde derzeit in Montreal überholt, dies sei aus technischen Gründen nur dort möglich.

June 15, 2022 07:00 ET (11:00 GMT)