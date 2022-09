Habeck nennt am Abend Ergebnis des Stresstests zur Energiesicherheit

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden Diskussion um eine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montagabend die lang erwarteten Ergebnisse des zweiten Stresstests zur Energiesicherheit vorstellen. Das kündigte die Bundespressekonferenz als Veranstalterin am Mittag an. Eine entsprechende Pressekonferenz ist für 18.00 Uhr in Berlin geplant. Neben Habeck und seinem Staatssekretär Patrick Graichen sollen daran die Chefs der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz, Stefan Kapferer, Amprion, Hans-Jürgen Brick, Tennet, Tim Meyerjürgens und TransnetBW, Werner Götz, teilnehmen.

Die Union dringt seit Wochen auf eine Laufzeitverlängerung, um die Energieversorgung im Winter zu sichern. Innerhalb der Ampel-Koalition herrscht dazu jedoch bislang keine einheitliche Haltung: Während die FDP für eine Verlängerung ist, haben SPD und Grüne erkennen lassen, dass sie allenfalls einem Streckbetrieb zustimmen würden.

September 05, 2022 07:49 ET (11:49 GMT)