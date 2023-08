Habeck plädiert für Solarparks mit Nutzen für die Biodiversität

KLEIN RHEIDE (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzt sich für den Bau von Solarparks mit Zusatznutzen für die Biodiversität ein. "Ich hoffe sehr, dass das der neue Standard ist, denn die Symbiose aus Energieerzeugung und Artenvielfalt und landwirtschaftlicher Nutzung löst so viele Probleme", sagte der Vizekanzler am Donnerstag im Solarpark Klein Rheide (Kreis Schleswig-Flensburg). Es nehme Druck von der Fläche, Bauern bekämen Geld und die Umwelt profitiere.

Bei einem Rundgang und im Gespräch mit dem Betreiber der Anlage, mit Landwirten und Naturschutzexperten erörterte Habeck die nötigen Schritte in der Gesetzgebung, um die Verbindung von Photovoltaik auf großen Flächen und Naturschutz voranzubringen. In Klein Rheide stehen auf einem ehemaligen Maisacker und Kiesabbaugebiet von 27 Hektar Größe Solarmodule mit einer Leistung von 23 Megawatt.

Im Unterschied zu herkömmlichen Freiflächenanlagen stehen die Modulreihen weiter auseinander, so dass ein sonnenbeschienener Streifen frei bleibt, in dem sich eine Vielfalt von Pflanzenarten ansiedeln kann. Zwischen den Modulen kann Regenwasser abtropfen und im Schatten entwickeln sich angepasste Pflanzenarten. Eine Vielzahl von Insekten und Vögeln nutzt den Park als Lebensraum. Die Fläche wird zwei bis drei Mal im Jahr gemäht. In Klein Rheide haben sich in Senken auf dem Gelände auch Feuchtbiotope entwickelt.

Habeck unterstrich, dass der Ausbau der Solarenergie stark an Schwung gewonnen habe. "Jeder neue Solarpark ist ein echter Meilenstein hin zur Klimaneutralität." Das Erneuerbare-Energien-Gesetz sieht vor, dass von 2026 an im Schnitt jeden Monat ein Gigawatt Solaranlagen entstehen soll. Das entspricht der installierten Leistung von 200 Windrädern zu je fünf Megawatt./moe/DP/mis