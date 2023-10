Habeck reist in die Türkei - Wirtschaft und Geopolitik im Vordergrund

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist vom heutigen Mittwoch bis Freitag in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation in die Türkei. Im Vordergrund der Reise steht seine Teilnahme an der Deutsch Türkischen Joint Economic Trade Commission (JETCO) und dem Deutsch-Türkischen Energieforum, wie das Wirtschaftsministerium erklärte. Aber auch die aktuelle Eskalation im Nahen Osten dürfte eine Rolle spielen.

Habeck will vor Ort bilaterale Gespräche mit den türkischen Ministern für Handel, Finanzen, Klima und Energie sowie mit weiteren hochrangigen Vertretern führen. In den Gesprächen wird es laut Wirtschaftsministerium insbesondere um die gemeinsamen Wirtschaftsbeziehungen und die Zusammenarbeit in den Bereichen Klima und Energie gehen. Habeck will außerdem mit Vertretern der Zivilgesellschaft sprechen und das MAN-Werk in Ankara besichtigen.

Habeck verwies vor seiner Abreise darauf, dass Deutschland und die Türkei "lange und enge Beziehungen" verbänden. Die wirtschaftlichen Verbindungen seien stark und würden weiter wachsen, wie er mit Blick auf den Anstieg des Handelsvolumens im vergangenen Jahr auf fast 52 Milliarden Euro sagte.

Er unterstrich aber auch die geopolitische Rolle der Türkei in der aktuell angespannten Lage im Nahen Osten.

"Meine Reise findet in schwierigen geopolitischen Zeiten statt, in denen wegen des Hamas-Terrors in Nahost ein Flächenbrand droht. Gerade deshalb ist es wichtig, im Dialog zu bleiben, alle Gesprächskanäle zu Einflussmächten in der Region zu nutzen, auch schwierige Themen ansprechen", sagte Habeck. Die Türkei sei ein wichtiger geostrategischer Akteur. Das Land am Bosporus ist Schlüsselakteur zwischen Europa und Asien, ein Nato-Partner und Ziel- und Transitland von Migrationsbewegungen.

