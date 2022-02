Habeck reist nach Paris

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck reist an diesem Montag nach Paris. Der Grünen-Politiker wolle dort seine Kollegen Bruno Le Maire und Barbara Pompili treffen, sagte eine Sprecherin seines Ministeriums am Freitag in Berlin. Le Maire ist Wirtschaftsminister, Pompili Umweltministerin.

Themen des Besuchs sind den Angaben zufolge unter anderem der klimafreundliche Umbau der Industrie, die strategische Souveränität - also die Unabhängigkeit von anderen Weltregionen in wichtigen Wirtschaftsbereichen - und die industriepolitische Zusammenarbeit Deutschlands und Frankreichs. Bei letzterem soll es insbesondere um Wasserstoff, Mikroelektronik und Cloud-Infrastruktur gehen./hrz/DP/eas