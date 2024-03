Habeck setzt US-Reise in New York fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzt seine USA-Reise an diesem Freitag in New York fort. Dort will er unter anderem UN-Generalsekretär António Guterres treffen und eine jüdische Gemeinde besuchen. Habeck trifft zudem Studierende der Columbia Universität, mit denen er über die Rolle der Wirtschaft bei der Bekämpfung der Klimakrise sprechen will. Auch Treffen mit amerikanischen Politikern verschiedener Bundesstaaten und mit deutschen Wirtschaftsvertretern sind geplant. Am Abend fliegt Habeck weiter nach Chicago./hrz/DP/nas