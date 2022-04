Habeck und Wissing einigen sich auf mehr Flächen für Windenergie an Land

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) haben eine Einigung zur Nutzung von mehr Flächen für Windkraftanlagen bei gleichzeitiger Wahrung der Luftfahrtsicherheit erreicht. Dank der Verständigung kann laut Habeck mit dem Bau von Windkraftanlagen begonnen werden, die den jährlichen Strombedarf einer Großstadt wie Berlin decken könnten.

Auf den freigewordenen Flächen können rund 1.200 Windkraftanlagen mit einer Windenergieleistung von zusätzlich 5 Gigawatt aufgestellt werden, wie Habeck erklärte. Nach langem Dissens habe man in der Frage der Flugsicherheit und Ausbau der Windenergie einen Kompromiss gefunden.

"Das, was wir gerade vorgestellt haben, ist tatsächlich etwas Großes", so Habeck. "Das ist ein wichtiger Push für den Ausbau der Windenergie an Land. Wir erschließen durch moderne und kluge Regeln mehr Flächen für den Ausbau von Wind an Land. Das ist heute wichtiger denn je. Wir müssen mit ganzer Kraft den Erneuerbaren Ausbau voranbringen, um uns so schnell wie möglich aus der Klammer russischer Importe zu befreien."

Habeck und Wissing verständigten sich auf ein Maßnahmenpaket, bei dem beim Windkraftausbau künftig geringere Abstände im Umfeld von rund 40 Drehfunkfeuern, die zur sicheren Navigation von Luftfahrzeugen dienen, zugelassen werden.

Gleiches gilt für die Areale rund um 17 Wetterradaren, die etwa zur Vorhersage von Starkregenereignissen dienen. So werden die Abstände zwischen Windenergieanlagen und Wetterradar von 15 Kilometern auf einen 5-Kilometern-Radius verkleinert und in diesem Umkreis auch keine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der Windenergieanlagen erfolgen.

"Damit konnten wir ein erhebliches Hindernis beim Windkraftausbau an Land aus dem Weg räumen", so Wissing.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2022 12:00 ET (16:00 GMT)