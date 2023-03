Habeck: Verbindung von Handel mit Regenwaldschutz möglich und gewollt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat bei einem Besuch im brasilianischen Regenwald dafür geworben, im Zuge eines Freihandelsabkommens mit den Mercosur-Staaten nachhaltige lokale Produkte zu fördern und eine Zerstörung des Regenwaldes durch Kriminelle zu verhindern. "Die deutsche Diskussion kreist ja im Kern um die Frage, ob ein Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten, also ein Abkommen, das durch niedrigere Zölle zu mehr Handel führt, den Regenwald zerstört", sagte Habeck in einer Videobotschaft. "Wenn das so käme, dann dürften wir es auf keinen Fall schließen."

Die Hoffnung sei aber immer gewesen, dass man Handel und Wirtschaftspolitik mit dem Schutz der natürlichen Ressourcen verbinden könne. "Was ich hier gelernt habe, ist, dass es nicht nur möglich ist, sondern von der brasilianischen Seite gewollt wird", erklärte Habeck. Den Menschen müsse geholfen werden, andere Produkte nachhaltig auf den Markt zu bringen, und kriminellen Banden, die den Regenwald zerstörten, müsse der Kampf angesagt werden. "Die Erwartung an das Mercosur- Abkommen von der brasilianischen Seite ist, dass dieses Abkommen beides leisten kann, wenn man es richtig und wenn man es gut macht". Es sei "jetzt der Arbeitsauftrag für mich und für die deutsche Regierung und für Europa, es richtig und gut zu machen".

March 15, 2023