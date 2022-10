Habeck warnt Lindner im AKW-Streit

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) drängt die FDP, sich in der Frage einer Einsatzreserve von zwei der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland zu bewegen. "Wenn man will, dass die Atomkraftwerke nach dem 31. Dezember noch Strom produzieren können, muss man jetzt den Weg dafür frei machen", sagte Habeck dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel und warnte: "Die Zeit drängt."

Der Konflikt um die Zukunft der verbliebenen deutschen Atomkraftwerke hatte sich laut den Angaben zugespitzt, weil FDP-Chef Christian Lindner einen Gesetzentwurf für eine Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim vergangenen Mittwoch im Bundeskabinett nicht beschließen wollte. Der Finanzminister hat sich für einen Weiterbetrieb aller drei noch laufenden AKW mit neuen Kernbrennstäben bis mindestens 2024 ausgesprochen. "Man kann nicht längere Laufzeiten wollen und gleichzeitig verhindern, dass die Atomkraftwerke laufen können", kritisierte Habeck. Genau das aber passiere gerade.

"Es ist schlicht eine Frage der Technik, nicht der Politik", so Habeck. Es habe innerhalb der Regierung "die feste Absprache" gegeben, den Weiterbetrieb sicherzustellen. Das Bundeswirtschaftsministerium habe dazu die notwendigen gesetzlichen Regelungen auf den Weg gebracht. Auch seien mit den Betreibern die technischen Bedingungen geklärt worden, betonte Habeck. Der Zeitdruck ergibt sich daraus, dass am AKW Isar 2 eine Reparatur an einem Ventil beauftragt werden muss, damit der Meiler noch über den 31. Dezember hinaus betrieben werden kann.

FDP: Zeitplan kann eingehalten werden

FDP-Fraktionschef Christian Dürr wies Habecks Warnung vor einer Verzögerung beim Weiterbetrieb der AKW zurück. "Die Gerüchte über eine angebliche Gefährdung des Zeitplans an dieser Stelle sind aus meiner Sicht allerdings falsch. Der schnellstmögliche Zeitplanvorschlag, den das Bundeswirtschaftsministerium vorgestellt hat, ist ja eine Beschlussfassung des Deutschen Bundestages in der kommenden Sitzungswoche", sagte Dürr bei einem Statement in Berlin. "Dieser Zeitplan kann eingehalten werden", versicherte er.

"Dazu sind wir bis Anfang kommender Woche jederzeit handlungsfähig und in der Lage, das entsprechend durch den Deutschen Bundestag zu bringen, damit auch die Kraftwerksbetreiber Planungssicherheit haben." Dürr bestand auf einer Laufzeitverlängerung aller drei noch am Netz befindlichen AKW.

Aus Kreisen des Finanzministeriums hieß es, dort sei man der Auffassung, dass der vorgeschlagene Weiterbetrieb von nur zwei Kernkraftwerken allein noch nicht ausreichend sei. "Es sind weitere Schritte notwendig, um die Kapazitäten auf dem Strommarkt auszuweiten", erklärte eine mit der Angelegenheit vertraute Person aus dem Ministerium. Das Angebot an verfügbarem Strom müsse erhöht werden, um Versorgungssicherheit und Netzstabilität zu gewährleisten, aber auch, um ein Signal für den Strompreis zu setzen.

"Physikalisch und ökonomisch" gebe es überzeugende Gründe, die für einen befristeten Weiterbetrieb der noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke sprächen. Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob zwei der drei Ende 2021 vom Netz gegangenen Kernkraftwerke, die baulich noch reaktivierbar sind, wieder für die Stromversorgung eingesetzt werden könnten, wenn die Lage es erfordere. Diese Auffassung vertrete das Ministerium in der Ressortabstimmung zur Novelle des Atomgesetzes.

