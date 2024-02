Habeck will Endlager für klimaschädliches CO2 auf hoher See

- von Christian Krämer

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will in der Nordsee ein Endlager für bestimmte CO2-Emissionen einrichten.

Beispielsweise in der Zement- oder Kalkindustrie soll klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) abgeschieden und dann in unterirdischen Gesteinsschichten gespeichert werden, wie der Grünen-Politiker am Montag in Berlin sagte. Die Bundesregierung wird nun die notwendigen Gesetzesänderungen beraten, um ein Pipeline-Netz für den Transport aufzubauen. Mit den Maßnahmen soll es gelingen, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen - auch in Bereichen, in denen sich CO2-Emission nicht oder nur schwer vermeiden lassen. Die Industrie lobte das Vorgehen als richtig, mahnte aber eine schnelle Umsetzung an. Umweltverbände kritisierten, die Pläne könnten fossile Branchen länger am Leben erhalten und machten die Nordsee zu einem Entsorgungslager.

Vize-Kanzler Habeck sagte, die Lagerung solle auf hoher See geschehen, Meeresschutzgebiete allerdings ausgeschlossen werden. "Die Technik ist sicher." Die damit einhergehenden Risiken seien beherrschbar. An Land soll die Speicherung weiter untersagt bleiben. "Sollten die Bundesländer die Bundesregierung auffordern, das zu ermöglichen, kann man darüber nachdenken, ob man im Rahmen eines Opt-in-Gesetzes das eröffnet." Noch gebe es aber kein Interesse. In Niedersachsen oder Schleswig-Holstein werden Proteste der Bevölkerung befürchtet.

Hauptstrategie der Regierung ist es, erneuerbare Energien massiv auszubauen und CO2-Emission wenn möglich einzusparen. Industrieprozesse sollen zudem mit Wasserstoff klimaneutral werden. Dieser ist aber noch sehr teuer und nicht in ausreichenden Mengen verfügbar. Deswegen gilt die Abscheidung und Speicherung von CO2 - CCS genannt, Carbon Capture and Storage - als weiteres Puzzlestück. "Sonst sind die Klimaziele unmöglich zu erreichen", sagte Habeck. Er verwies auf andere Länder wie Norwegen, die einen ähnlichen Weg gingen. CCS sei eine Ergänzung der Klimapolitik, wenn andere Maßnahmen nicht funktionierten. Auch in Dänemark, den Niederlanden und Großbritannien gebe es Projekte, die am besten miteinander koordiniert werden sollten. Laut Wirtschaftsministerium wird die Technik in Norwegen seit 1996 im Meer eingesetzt. In Dänemark wird die Verpressung von CO2 auch an Land geplant.

INDUSTRIE ZUFRIEDEN, UMWELTVERBÄNDE WETTERN

Der Chemieverband VCI sprach von einem gelungenen Aufschlag. "Andere Länder, auch in Europa, sind bereits wesentlich weiter." Der Industrieverband BDI betonte, die Strategie müsse schnell in verlässliche rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen überführt werden. "Eine besondere Bedeutung muss die CO2-Abscheidung bei der thermischen Abfallbehandlung spielen", teilte der Verband kommunaler Unternehmen mit. Bei der Abfallverwertung seien CO2-Restemissionen nicht vermeidbar. "Vor diesem Hintergrund hat das Umweltbundesamt jüngst empfohlen, CCS an thermischen Abfallbehandlungsanlagen zeitnah zu erproben." Diese Prozesse dürften aber unter keinen Umständen den Schutz der Trinkwasserressourcen beeinträchtigen.

Die Deutsche Umwelthilfe sprach von "lebensverlängerten Maßnahmen für fossile Gaskraftwerke". Außerdem werde die Nordsee in einen Entsorgungspark umgewandelt. "Wir fordern das Bundeskabinett und den Bundestag auf, diesem Vorschlag nicht zuzustimmen." Die Strategie trage die Handschrift der Industrie, kritisierte Greenpeace-Energieexperte Karsten Smid. Sie erlaube ein "Weiter so" und bremse Maßnahmen zur Emissionsvermeidung. "Der grenzüberschreitende Handel mit CO2-Müll fördert ein neues Geschäftsmodell: Je mehr CO2 entsteht, umso mehr Geld lässt sich verdienen." Außerdem sei wissenschaftlich nicht erwiesen, dass die CO2-Endlager dauerhaft dicht blieben.

Laut Wirtschaftsministerium liegt der Fokus auf schwer oder nicht vermeidbaren CO2-Emissionen. Hier sind staatliche Förderungen vorgesehen. Die Grünen hatten auf ihrem Bundesparteitag Ende November 2023 allerdings nur einen Kursschwenk bei unvermeidbaren Emissionen mitgetragen. Zuvor hatte die Partei - früher auch Habeck persönlich - die Technik strikt abgelehnt. Grünen-Co-Chef Omid Nouripour sagte, die Eckpunkte seien ganz auf Linie des Parteitagsbeschlusses. "Wir werden ohne CCS keinen Klimaschutz mehr machen können. Wir sind zu spät, um auf Technologien zu verzichten." Zentral sei für die Grünen, dass CCS kein Ersatz sein dürfe für das Einsparen von CO2.

Konkret soll nun das Kohlendioxid-Speicherungsgesetz geändert werden. Damit soll ein Rechtsrahmen für den Aufbau einer CO2-Pipelineinfrastruktur geschaffen und die Speicherung auf hoher See ermöglicht werden. Habeck sagte, er rechne mit einer zügigen Verständigung innerhalb der Bundesregierung, so dass das Kabinett dann zustimme könne. Auch der Bundestag solle, obwohl es ein schwieriges Gesetz sei, rasch grünes Licht geben. Wann die Speicherung dann Realität werde, könne er nicht genau sagen. Es würden einige Jahre vergehen. Platz im Meer sei aber ausreichend vorhanden. Das Pipeline-Netz solle von privaten Firmen betrieben werden. Die Regierung soll im sogenannten London-Protokoll auch die Änderung ratifizieren, um CO2-Exporte möglich zu machen.

