Habeck will Mittelstand bei Strom- und Gaskosten und die Arme greifen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Mittelständische Unternehmen sollen nach dem Willen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) staatliche Hilfen für ihre Strom- und Gasrechnungen bekommen. Vor dem Treffen mit rund 40 Mittelstandsverbänden erklärte Habeck, dass viele Mittelständler durch die Energiepreissteigerungen stark belastet seien. Die Unternehmen sollen künftig leichter Zuschüsse erhalten können. Diese Mittel sollen so schnell wie möglich fließen.

Die hohen Energiekosten träfen viele in einer Phase, in der die Corona-Krise, Lieferkettenprobleme und Fachkräftemangel ohnehin schon schwer auf den Unternehmen lasteten, so der Minister.

"Wir müssen jetzt alle finanzielle Kraft aufbringen, die nötig ist, um die gute Substanz unserer Wirtschaft und Arbeitsplätze in diesem Land zu sichern und in die Zukunft zu führen", erklärte Habeck. "Deshalb werden wir als Staat unterstützen und unsere Hilfe entsprechend erweitern."

Mit dem Mittelstand will Habeck die Erweiterung des Energiekostendämpfungsprogramms besprechen. Dieses ist aktuell auf die energie- und handelsintensive Industrie ausgerichtet. Nun soll laut Wirtschaftsministerium eine zusätzliche Programmstufe (KMU-Stufe) für den Mittelstand geschaffen werden mit neuen Kriterien, die zielgenau zugeschnitten sind.

Demnach sollen Zielgruppe des neuen Programms nicht nur energieintensive mittelständische Firmen aus dem produzierenden Gewerbe sein, sondern auch das Handwerk und die Dienstleitungswirtschaft. Der Zuschuss soll dann umso höher ausfallen, je stärker die Betroffenheit durch die Energiekosten ist. Allerdings werde der Staat nicht jede Kostensteigerung ausgleichen können, so das Ministerium. Zudem müsse ein Zuschuss mit dem Ziel zusammenpassen, insbesondere in diesem Winter Gas einzusparen und eine Gasmangellage zu verhindern, die die Wirtschaft noch mal härter treffen würde.

Habeck will die Öffentlichkeit gegen 17:30 Uhr über die Ergebnisse des Mittelstandsgipfels informieren.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2022 06:24 ET (10:24 GMT)