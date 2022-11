Habeck will staatliche Garantien für Ausbau von Ökostromanlagen prüfen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will Vorschläge prüfen, nach denen es staatliche Garantien für Investitionen in Ökostromanlagen geben könnte, um so den Ausbau von Produktionskapazitäten zu erhöhen. Es gelte, die Fertigungen von solchen Anlagen in Deutschland wieder aufzubauen. Branchenvertreter drängten auf staatliche Unterstützung.

Im Anschluss an den 2. Roundtable zum "Ausbau der Produktionskapazitäten für die Energiewende" mit Vertretern aus der Branche sagte Habeck, dass Vorschläge aus der Branche nach solchen Garantien geprüft werden, um so die Dauer bis zur Genehmigung von Projekten zu überbrücken und dadurch den Ausbau von Wind- und Solarprojekten zu beschleunigen.

"Wenn die Produktion von Anlagen erst hochläuft, wenn der Auftrag da ist, der Auftrag aber erst vergeben wird, wenn die Genehmigung da ist, die Genehmigung aber noch etwas dauert, dann macht es vielleicht Sinn, dass der Staat dort mit einer Garantie einsteigt und sagt: Ihr könnt schon bestellen, bevor die Genehmigung da ist", sagte Habeck. Dann werde der Hochlauf der Industrie entsprechend schneller laufen.

Sein Haus werde nun prüfen, ob solche Garantien rechtlich möglich seien, sagte Habeck. Dieses Instrument sei in der direkten Diskussion von der Branche vorgeschlagen worden. An den Beratungen hatte auch Hermann Albers, Präsident des Bundesverbandes WindEnergie, sowie Jörg Ebel, Präsident des Bundesverbands Solarwirtschaft, teilgenommen.

Habeck will neues Kapitalmodell für Branche

Habeck betonte, es sei allgemeines Ziel, einen funktionierenden Markt aufzubauen. "Jetzt über diese Phase werden wir staatliche Maßnahmen brauchen, um das Vertrauen in die Märkte zu stützten und tatsächlich die Anreize so zu setzen, dass die Märkte sich entwickeln", sagte Habeck.

Ziel sei zudem, die Innovationskraft in Deutschland und Europa zu entwickeln und stärken. Hier spielten schnelle Genehmigungen der Projekte, die Ausweisung von genügend Flächen für Photovoltaik- und Windkraftanlagen, aber auch ausreichende Investitionen eine Rolle.

Habeck erklärte, die Bundesregierung wolle ein neues Kapitalmodell entwerfen - ein Hybridkapital, das eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital darstellt und auf die Branche zugeschnitten sei. "Wir brauchen natürlich ein verlässliches Investitionsumfeld", sagte Habeck.

Außerdem wolle Deutschland sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass eine direkte Förderung ermöglicht wird. Hier visiere man Plattformen für Transformationstechnologien an, die über direkte Zuschüsse den Ausbau von Ökostromanlagen in der Masse beförderten.

Solar- und Windkraftbranche drängen auf staatliche Unterstützung

Ebel betonte nach den Gesprächen, dass die Finanzierung der geplanten Investitionen in Milliardenhöhe gesichert sein müsse. Es gebe einen Standortwettbewerb nicht nur mit China, sondern auch mit den USA. Es gelte, die Produktionskapazitäten in Deutschland zu stärken. Man benötige in Deutschland und Europe smarte Instrumente, um in diesem Wettbewerb bestehen zu können, sagte Ebel.

So müsse man den Heimatmarkt stärken, die Kapitalausstattung sichern und eine Ausstattung mit günstigem Grünstrom für die Produktion gewähren, wie Ebel auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Habeck forderte.

Albers betonte, es gelte jetzt den Wiederaufbau einer europäischen erneuerbaren Industriestrategie zu fördern. Investitionen in Milliardenhöhe stünden in den kommenden Jahren an. "Klar geworden ist heute, dass die Unternehmen eine flankierende Rolle der Bundesregierung erwarten. Die Instrumente, die der Bundesminister soeben vorgestellt hat, werden von der Branche unterstützt", sagte Albers.

