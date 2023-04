Habeck will Ukraine mit Besuch Hoffnung auf Wiederaufbau machen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist mit einer Wirtschaftsdelegation am Morgen in Kiew eingetroffen. Zusammen mit den Vertretern aus der deutschen Wirtschaft will Habeck der Ukraine Hoffnung machen, dass es nach dem Krieg einen Wiederaufbau des Landes geben wird.

"Der Sinn dieser Reise ist, dass die Ukraine einen klares Zeichen kriegt, dass wir daran glauben, dass sie siegreich sein wird, dass sie wiederaufgebaut wird, dass es ein Interesse von Europa gibt, nicht nur in der Not zu unterstützen, sondern dass die Ukraine auch ein wirtschaftlich starker Partner in der Zukunft sein wird", sagte Habeck vor Kameras in Kiew.

Während seines ersten Besuchs als Bundesminister in der Ukraine will Habeck auch über eine Zusammenarbeit im Energiebereich sprechen.

Habeck erklärte, er habe bereits im vergangenen Herbst in die Ukraine reisen wollen. Den Besuch habe er aber wegen der Winteroffensive der Russen in der Ukraine vertagen müssen.

