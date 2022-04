Habeck will weiter kein sofortiges Energie-Embargo gegen Russland

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat ein sofortiges Embargo gegen die Lieferungen von russischem Gas, Öl und Kohle erneut ausgeschlossen. Deutschland werde seine Abhängigkeit Schritt für Schritt reduzieren, sagte er am Sonntagabend im ZDF. Gleichzeitig kündigt er nach den mutmaßlichen Kriegsverbrechen im ukrainischen Butscha weitere Sanktionen gegen Russland noch in dieser Woche an.

"Wir verfolgen eine Strategie, uns unabhängig von russischem Gas, von Kohle und von Öl zu machen", betonte Habeck in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Dabei müsse man aber überlegt vorgehen. Ziel sei es, "erst die Konsequenzen abzuwägen und abzustellen, und dann die Schritte zu gehen", sagt er.

Bereits nach den ersten Kriegswochen sei Deutschland dabei "ein gutes Stück vorangekommen". Man arbeite jeden Tag daran, unabhängig von russischen Energielieferungen zu werden. Aber Deutschland habe sich "14,15, 20 Jahre lang" abhängig gemacht von Russland. Nun drehe man das "innerhalb von vier Wochen um", so Habeck. Das könne man nicht als warten bezeichnen. Die Öl-Importe von Russland seien bereits um ein Drittel reduziert, indem neue Lieferverträge abgeschlossen wurden.

April 04, 2022 02:35 ET (06:35 GMT)