SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
24.02.2026 15:18:17
Habeck wollte sie, Reiche nicht: Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier muss gehen
Die CDU will den Vertrag der Ökonomin Ulrike Malmendier im Sachverständigenrat nicht verlängern. Das ist unfair - hat aber Gründe jenseits von Parteipolitik.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
