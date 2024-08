Habeck zu FDP-Haushaltsideen: 'Welche Vorschläge?'

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat sarkastisch auf Sparvorschläge aus der FDP reagiert. Ein Papier aus den Reihen der FDP-Bundestagsfraktion hatte die Zusammenlegung von Entwicklungs- und Außenministerium vorgeschlagen. Auch Einschnitte bei Sozialausgaben wurden aus der FDP immer wieder lanciert. "Ich war ganz überrascht, dass sie das Entwicklungshilfeministerium gesagt haben. Ich dachte, sie nehmen das Finanzministerium", sagte Habeck am Rande eines Termins in Berlin. Das Finanzministerium wird von FDP-Chef Christian Lindner geführt. Auf eine Nachfrage zu den Vorschlägen der Freidemokraten entgegnete Habeck: "Welche Vorschläge?"

Zum Stand der Beratungen über Änderungen am Kabinettsentwurf für den Haushalt für das kommende Jahr sagte Habeck: "Was den Haushalt angeht, täglich grüßt das Murmeltier. Es gibt noch nichts Neues. Die Kollegen und ich werden sich melden, wenn es was Neues gibt."/hrz/DP/jha