Habib BankXDXB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Habib BankXDXB lud am 17.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Habib BankXDXB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,00 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,32 PKR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 203,32 Milliarden PKR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Habib BankXDXB einen Umsatz von 176,72 Milliarden PKR eingefahren.

Redaktion finanzen.at