Habib BankXDXB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Habib BankXDXB hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,51 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,82 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Habib BankXDXB im vergangenen Quartal 193,29 Milliarden PKR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Habib BankXDXB 208,79 Milliarden PKR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 45,48 PKR. Im Vorjahr waren 39,85 PKR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,25 Prozent zurück. Hier wurden 757,62 Milliarden PKR gegenüber 883,50 Milliarden PKR im Vorjahr generiert.

