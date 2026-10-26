Habib Metro Bank XDXB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Habib Metro Bank XDXB veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 4,24 PKR gegenüber 5,34 PKR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Habib Metro Bank XDXB im vergangenen Quartal 46,98 Milliarden PKR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Habib Metro Bank XDXB 45,62 Milliarden PKR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at