Habib Metro Bank XDXB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Habib Metro Bank XDXB hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Habib Metro Bank XDXB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,69 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,80 PKR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,43 Prozent auf 46,08 Milliarden PKR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 48,21 Milliarden PKR gelegen.

Redaktion finanzen.at