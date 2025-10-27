Habib Metro Bank XDXB: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Habib Metro Bank XDXB hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,34 PKR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,14 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,36 Prozent auf 46,25 Milliarden PKR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70,46 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at