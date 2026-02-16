Habib Metro Bank XDXB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Habib Metro Bank XDXB gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,19 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,57 PKR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,49 Milliarden PKR – das entspricht einem Minus von 22,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,89 Milliarden PKR in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 21,63 PKR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 23,80 PKR je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 188,36 Milliarden PKR, gegenüber 261,29 Milliarden PKR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 27,91 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at