Habib Sugar öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Habib Sugar gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Habib Sugar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,97 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,39 PKR je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,44 Prozent zurück. Hier wurden 4,02 Milliarden PKR gegenüber 4,70 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at