Habib Sugar stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Habib Sugar äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 3,10 PKR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Habib Sugar 2,47 PKR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,32 Milliarden PKR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,04 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at