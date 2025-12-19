Habib Sugar veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Habib Sugar gab am 17.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,11 PKR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,14 PKR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,11 Milliarden PKR – ein Plus von 26,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Habib Sugar 4,84 Milliarden PKR erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,52 PKR eingefahren. Im Vorjahr waren 14,52 PKR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,73 Milliarden PKR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 20,62 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at