Habib Sugar zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Habib Sugar stellte am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,55 PKR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 34,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,18 Milliarden PKR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,87 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at