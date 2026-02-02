HACHI-BAN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HACHI-BAN hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

HACHI-BAN hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,31 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,62 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HACHI-BAN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at