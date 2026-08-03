HACHI-BAN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HACHI-BAN hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 32,51 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2,25 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at