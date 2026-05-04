|
04.05.2026 06:31:29
HACHI-BAN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
HACHI-BAN hat sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 25,40 JPY gegenüber -33,600 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 2,18 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 20,46 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 80,49 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 8,64 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte HACHI-BAN 8,23 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!