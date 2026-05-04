HACHI-BAN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HACHI-BAN hat sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 25,40 JPY gegenüber -33,600 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 2,18 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 20,46 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 80,49 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 8,64 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte HACHI-BAN 8,23 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at