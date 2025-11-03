HACHI-BAN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HACHI-BAN hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,66 JPY. Im Vorjahresviertel waren 46,70 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,23 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,21 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at