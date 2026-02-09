|
Hachijuni Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hachijuni Bank hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 39,36 JPY gegenüber 25,91 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 66,62 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
