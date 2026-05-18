Hachijuni Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hachijuni Bank gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,07 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hachijuni Bank 34,68 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 72,96 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hachijuni Bank 52,80 Milliarden JPY umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 141,18 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 101,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 264,26 Milliarden JPY gegenüber 213,31 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at