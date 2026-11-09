Hachijuni Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hachijuni Bank hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 36,02 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 29,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 74,73 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 57,46 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at