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03.08.2026 06:31:29
Hachijuni Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hachijuni Bank präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 51,98 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hachijuni Bank 35,62 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 75,87 Milliarden JPY gegenüber 67,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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