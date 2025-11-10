|
10.11.2025 06:31:29
Hachijuni Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hachijuni Bank stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 29,13 JPY, nach 15,63 JPY im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Hachijuni Bank mit einem Umsatz von insgesamt 57,46 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 18,97 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
