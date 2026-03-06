Haci Omer Sabanci hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Haci Omer Sabanci hat am 04.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 TRY. Im Vorjahresviertel waren -2,100 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 335,08 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 15,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 290,03 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,83 TRY beziffert, während im Vorjahr -7,470 TRY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 206,31 Milliarden TRY, während im Vorjahr 930,54 Milliarden TRY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at