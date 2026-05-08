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08.05.2026 06:31:29
Haci Omer Sabanci legte Quartalsergebnis vor
Haci Omer Sabanci äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0,15 TRY gegenüber -1,420 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,18 Prozent auf 299,02 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 257,39 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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