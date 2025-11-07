Haci Omer Sabanci stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Haci Omer Sabanci äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,59 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,04 Milliarden USD ausgewiesen.

