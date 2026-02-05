Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|
05.02.2026 08:23:35
Hackensack University Medical Center uses Azurion for innovative hybrid space
Discover how Hackensack University Medical Center in New Jersey is using the Philips Azurion with FlexArm system to enhance patient care and improve surgical procedures in a hybrid OR setting.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Philips N.V.
|
14:33
|Schmähpreis rückt auf Messe Fälschungen ins Rampenlicht (dpa-AFX)
|
23.12.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Philips-Aktie steigt: Philips optimistischer für Marge - Auftragseingänge angezogen (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (dpa-AFX)
|
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Philips-Aktie im Minus: FDA kritisiert Produktionsstätten (dpa-AFX)