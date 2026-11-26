|
26.11.2026 13:13:38
Hackerangriff: Seite von NRW.Bank vorsorglich abgeschaltet
DÜSSELDORF/SCHWERIN (dpa-AFX) - Nach einem Hackerangriff auf einen IT-Dienstleister in Schwerin ist die Internetseite der nordrhein-westfälischen Förderbank vorsorglich vom Netz genommen worden. Es wurde eine Ersatzseite eingerichtet, wie die NRW.Bank mitteilte. Darüber seien die Kundenportale zugänglich, hieß es in einer Stellungnahme. "Unsere IT arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung, um die Webseite wieder vollständig zur Verfügung zu stellen", Zuvor hatte der Newsletter "Finanz-Szene" berichtet.
Laut dem IT-Dienstleister Planet IC waren die Hacker am vergangenen Samstag in deren System eingedrungen. "Nach Bekanntwerden der unbefugten Zugriffe haben wir mehrere Webserver bzw. Dienste sicherheitshalber vom Netz genommen und die darauf gehosteten Webseiten vorsorglich offline gestellt, um Risiken zu minimieren", erklärte das Unternehmen.
Landeskriminalamt MV ist eingeschaltet
Die Firma hat nach eigenen Angaben bereits das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern zur Untersuchung des Vorfalls eingeschaltet. Informiert worden seien auch der Datenschutzbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).
Die Störungen betrafen auch mehrere Internetauftritte der Stadtverwaltungen in Mecklenburg-Vorpommern, darunter Schwerin, Greifswald und Waren an der Müritz. Die Seiten waren auch am Donnerstagvormittag zunächst nicht aufrufbar. Wie lange die Störung noch andauern könnte, wurde nicht bekannt. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Systeme schrittweise und sicher wieder in Betrieb zu nehmen", erklärte Planet IC./bal/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.