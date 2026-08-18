Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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18.08.2026 16:19:53
Hackers Tricked a Major Retailer’s AI Shopping Bot to Do Something It Was Never Supposed To
At the cybersecurity conference Black Hat, researchers showed how an AI assistant at one of America’s largest retailers could be tricked into following hidden instructions and exposing sensitive system information.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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