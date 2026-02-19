Hackett Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hackett Group stellte am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 USD, nach 0,120 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hackett Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 75,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 79,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,460 USD. Im Vorjahr waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,62 Prozent auf 305,63 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 313,86 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at