Hackett Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hackett Group präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Hackett Group einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 69,3 Millionen USD – eine Minderung von 12,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 78,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at