Hackett Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hackett Group lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hackett Group 0,110 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 68,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at