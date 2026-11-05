Hackett Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hackett Group veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Hackett Group im vergangenen Quartal 69,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hackett Group 73,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at