Hacksaw Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hacksaw Registered lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,49 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Hacksaw Registered 3,65 SEK je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Hacksaw Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2,18 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,56 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 39,77 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,514 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 199,55 Millionen EUR festgelegt.

Redaktion finanzen.at