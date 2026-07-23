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23.07.2026 06:31:29
Hacksaw Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hacksaw Registered hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 1,72 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hacksaw Registered 1,22 SEK je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hacksaw Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 644,6 Millionen SEK im Vergleich zu 497,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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