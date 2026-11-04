Hacksaw Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hacksaw Registered veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,75 SEK. Im letzten Jahr hatte Hacksaw Registered einen Gewinn von 1,49 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 578,4 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 645,1 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at