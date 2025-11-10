HAESUNG DS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HAESUNG DS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 829,41 KRW. Im Vorjahresviertel waren 351,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat HAESUNG DS im vergangenen Quartal 178,60 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HAESUNG DS 149,42 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at