HAESUNG DS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HAESUNG DS präsentierte in der am 26.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 549,84 KRW. Im Vorjahresviertel hatte HAESUNG DS 721,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HAESUNG DS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 179,95 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 145,20 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1386,05 KRW beziffert, während im Vorjahr 3453,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,36 Prozent auf 653,40 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 602,99 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1978,00 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 655,49 Milliarden KRW belaufen.

